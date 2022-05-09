На российского посла в Польше совершено нападение

Дипломата облили краской

На посла России в Польше напали во время возложения цветов на кладбище советских солдат. Сергея Андреева облили красной краской.

После нападения дипломат в сопровождении полиции покинул место происшествия, сообщает РИА Новости.

9 мая Россия и многие страны мира отмечают День Победы. В этом году исполняется 77 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

На Красной площади в Москве прошёл военный парад. Его воздушную часть пришлось отменить из-за непогоды. Днём по улицам столицы пройдёт шествие "Бессмертного полка", а вечером небо над Москвой украсит праздничный салют.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"