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На российского посла в Польше совершено нападение

13:37
  • понедельник
  • 09 мая 2022

Дипломата облили краской

На посла России в Польше напали во время возложения цветов на кладбище советских солдат.  Сергея Андреева облили красной краской.

После нападения дипломат в сопровождении полиции покинул место происшествия, сообщает РИА Новости.  

9 мая Россия и многие страны мира отмечают День Победы. В этом году исполняется 77 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

На Красной площади в Москве прошёл военный парад. Его воздушную часть пришлось отменить из-за непогоды. Днём по улицам столицы пройдёт шествие "Бессмертного полка", а вечером небо над Москвой украсит праздничный салют.

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