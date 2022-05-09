Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе комбата "Спарты"

Владимир Жога погиб 5 марта

Владимир Путин в День Победы встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона "Спарта". Президент вручил звезду Героя России отцу Владимира Жоги сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Командир батальона "Спарта" Владимир Жога с позывным "Воха" погиб 5 марта во время операции по прикрытию эвакуации мирного населения из Волновахи.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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