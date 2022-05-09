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Десятки тысяч москвичей вышли на акцию "Бессмертный полк"

15:04
  • понедельник
  • 09 мая 2022

Они несут портреты своих родных

В столице началась акция "Бессмертный полк". В ней принимают участие десятки тысяч москвичей.
Самые яркие кадры Парада Победы на Красной площади в Москве

Акции памяти "Бессмертный полк" уже много лет. В этом году в Москве она снова проходит в формате масштабного шествия. Перерыв в два года был вызван пандемией коронавируса. Сейчас эпидемиологическая обстановка спокойная и сотни тысяч горожан могут торжественным маршем пройти по Тверской улице. Такая возможность сегодня есть и у жителей большинства регионов страны, сообщает "ТВ Центр".

В каждом городе люди выходят с портретами своих родственников, отцов и матерей, дедушек и бабушек, участников борьбы против нацизма. И эта борьба продолжается и сегодня в ходе специальной военной операции по защите жителей Донбасса. У тех, кто встал сегодня в ряды "Бессмертного полка", в руках - портреты своих героев, без которых почти восемь десятилетий назад не было бы нашей общей Победы.

Вместе - представители разных национальностей, профессий, люди разного социального положения: педагоги, предприниматели, инженеры, врачи, госслужащие, известные всей стране артисты и спортсмены. Все они пришли сюда по зову сердца.

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Акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк"
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