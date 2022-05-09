Путин - о спецоперации: Нам не оставили шанса

Президент вручил звезду Героя России отцу погибшего комбата

России не дали шанса решить ситуацию на Украине миром. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с Артёмом Жогой, отцом погибшего в Донбассе командира батальона "Спарта" Владимира Жоги.

"Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно бы, этот шанс использовали бы. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто", - сказал глава государства.

Он в очередной раз выразил уверенность, что специальная операция на Украине достигнет заявленных результатов.

На встрече президент вручил звезду Героя России отцу Владимира Жоги.

Командир батальона "Спарта" Владимир Жога с позывным "Воха" погиб 5 марта во время операции по прикрытию эвакуации мирного населения из Волновахи.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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