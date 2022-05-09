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Путин - о спецоперации: Нам не оставили шанса

16:10
  • понедельник
  • 09 мая 2022

Президент вручил звезду Героя России отцу погибшего комбата

России не дали шанса решить ситуацию на Украине миром. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с Артёмом Жогой, отцом погибшего в Донбассе командира батальона "Спарта" Владимира Жоги.
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"Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно бы, этот шанс использовали бы. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто", - сказал глава государства.

Он в очередной раз выразил уверенность, что специальная операция на Украине достигнет заявленных результатов.

На встрече президент вручил звезду Героя России отцу Владимира Жоги.

Командир батальона "Спарта" Владимир Жога с позывным "Воха" погиб 5 марта во время операции по прикрытию эвакуации мирного населения из Волновахи.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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