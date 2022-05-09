Акция собрала сотни тысяч человек

Президент Владимир Путин возглавил шествие "Бессмертного полка" в Москве. Глава государства лично поприветствовал участников акции и поздравил их с Днём Победы, сообщает "ТВ Центр".

В своей статье к 75-годовщине Победы Президент рассказывал, почему для него 9 мая - особый день. "Для моих родителей война – это страшные муки блокадного Ленинграда, где умер мой двухлетний брат Витя, где чудом осталась в живых мама. Отец, имея бронь, ушёл добровольцем защищать родной город. Поступил так же, как и миллионы советских граждан. Воевал на плацдарме Невский пятачок, был тяжело ранен. И чем дальше эти годы, тем больше потребность побеседовать с родителями, узнать более подробно о военном периоде их жизни. Но уже невозможно ничего спросить. Поэтому свято храню в сердце разговоры с отцом и мамой на эту тему, их скупые эмоции", - писал Путин.

Поэтому у Президента отношение к "Бессмертному полку" - очень личное, Владимир Путин не раз говорил, что необходимо пресекать попытки исказить историю Второй мировой войны. "Вызывает недоумение, когда в ряде стран те, кто запятнал себя сотрудничеством с нацистами, вдруг приравниваются к ветеранам Второй мировой войны. Считаю недопустимым ставить между ними знак равенства. А героизацию пособников нацистов могу рассматривать только как предательство памяти наших отцов и дедов. Предательство тех идеалов, которые объединили народы в борьбе с нацизмом", - говорил президент.

Отец президента Владимир Спиридонович Путин был освобожден от призыва как сотрудник военного предприятия, но имея так называемую бронь, пошёл на фронт добровольцем. Был тяжело ранен в ноябре 1941 года, защищая Невский пятачок под Ленинградом.

50 тысяч бомб и снарядов каждый день обрушивались на клочок земли площадью два квадратных километра. Средняя продолжительность жизни солдата на Невском пятачке редко превышала двое суток.

Отец Владимира Путина награжден медалями "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда", "Орденом Отечественной войны I степени".

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