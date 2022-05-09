Сергей Собянин вручил ветерану ВОВ Василию Коровкину орден Александра Невского

Мэр поздравил ветерана с Днём Победы

В День Победы Сергей Собянин встретился с ветераном Великой Отечественной войны. Мэр Москвы приехал в гости к генералу-майору в отставке Василию Кузьмичу Коровкину. В феврале этого года ему исполнилось 100 лет.

В 1941 году Василий Кузьмич уже служил в Красной Армии и был младшим политруком. Боевое крещение он принял на Бородинском поле, где получил тяжёлую контузию. В ходе войны принимал участие в обороне Москвы, а также освобождал Смоленск, Вязьму, Минск и Гродно от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, участвовал в штурме города-крепости Кёнигсберга и морской крепости Пиллау.

День Победы в 1945 году Василий Кузьмич встретил в Восточной Пруссии. А после окончания войны продолжил службу. За свои боевые заслуги ветеран удостоен множества почётных орденов и наград. Сергей Собянин вручил ветерану государственную награду - орден Александра Невского, сообщает "ТВ Центр".

"Хотел поздравить вас с замечательным юбилеем, редко, кто из нас доживает до такого юбилея и ещё более редко, люди, которые в здравом уме в доброй памяти, с хорошим настроением с бойцовским настроением. Со столетием", - обратился Собянин к ветерану.

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