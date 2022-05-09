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Россия нашла новых покупателей своей нефти

17:56
  • понедельник
  • 09 мая 2022

Экспорт постепенно увеличивается

Несмотря на санкции и отказ ряда государства от российской нефти, наша страна смогла увеличить её экспорт, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион. Россия нашла новых покупателей и рассматривает участие в новых проектах, заявил вице-премьер Александр Новак.
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"Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объёмов экспорта нефти поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион", - приводит слова Новака ТАСС.

Зампредседателя правительства заявил, что власти рассчитывают восстановить уровень добычи нефти в мае после снижения в апреле. Для этого будут задействован трубопровод "Восточная Сибирь - Тихий океан".

Между тем, накануне стало известно о расколе в Евросоюзе по вопросу новых антироссийских санкций. Венгрия отказалась поддержать запрет на импорт российской нефти. Брюссель предложил отказаться от поставок к концу 2022 года, но нефтяное эмбарго должны согласовать все страны ЕС.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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