Дептранс предупредил о возможных ограничениях входа на станцию метро "Новокузнецкая"

Пассажиров просят пользоваться другими станциями

В столичном департаменте транспорта предупредили горожан о возможных ограничениях входа на станцию метро "Новокузнецкая", а также ситуативных ограничений входа на станции "Китай-город". Запись появилась в Telegram-канале столичного ведомства.

Пассажиров, следующих к "Новокузнецкой", просят по возможности проходить к станции "Полянка". Также возможны ситуативные ограничения входа на станции "Китай-город", сообщает Дептранс.

Сегодня в Москве проходила многотысячная акция "Бессмертный полк". По центру столицы прошли горожане с портретами своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Шествие возглавил президент России Владимир Путин.

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