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В России создадут новый механизм международных расчётов

18:22
  • понедельник
  • 09 мая 2022

Такое распоряжение дал президент

Владимир Путин образовал рабочую группу для создания новых механизмов международных расчётов. Ее возглавил помощник президента Максим Орешкин.
Евросоюз отказывается покупать российский газ за рубли

Группе предстоит разработать механизм расчётов с партнёрами из дружественных стран, в том числе в российских рублях или национальных валютах таких государств. То же самое касается финансового взаимодействия с контрагентами из недружественных стран.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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