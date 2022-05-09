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Минобороны показало боевую работу армейской авиации

19:20
  • понедельник
  • 09 мая 2022

Экипажи вертолётов выполняют задачи спецоперации

Министерство обороны России показало видеокадры боевой работы армейской авиации. В ролике представлена работа вертолётов, выполняющих задачи спецоперации по защите Донбасса.
Ещё одна партия американской техники уничтожена на Украине

Ранее сегодня официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что средства ПВО сбили три украинских самолёта в районе ДНР и в Харьковской области. Около острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотника.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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