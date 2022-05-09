Минобороны показало боевую работу армейской авиации

Экипажи вертолётов выполняют задачи спецоперации

Министерство обороны России показало видеокадры боевой работы армейской авиации. В ролике представлена работа вертолётов, выполняющих задачи спецоперации по защите Донбасса.

Ранее сегодня официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что средства ПВО сбили три украинских самолёта в районе ДНР и в Харьковской области. Около острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотника.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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