Память павших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания

Телеканалы прервали своё вещание

В России в День Победы прошла минута молчания в память павших в борьбе против фашизма. Телеканалы и радиостанции прервали вещание, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. На её фронтах в 1941-45 годах погибли миллионы советских солдат и офицеров.

В память о погибших в России прошла ставшей традиционной акция "Бессмертный полк". В этом году по улицам городов прошли миллионы людей. Они несли портреты своих родных и близких, погибших на фронтах Великой Отечественной.

Утром 9 мая на Красной площади в Москве прошёл военный парад. Его воздушную часть пришлось отменить из-за плохой погоды.

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