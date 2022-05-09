ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве "Бессмертный полк" собрал более миллиона человек - МВД

18:38
  • понедельник
  • 09 мая 2022

Люди прошли по столичным улицам с портретами своих родных

В акции "Бессмертный полк" в Москве приняли участие более миллиона человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Акция началась в 15 часов. Шествие возглавил президент Владимир Путин. Мэр Москвы Сергей Собянин присоединился к шествию "Бессмертного полка" с портретом своего дяди Филиппа Собянина, рядового стрелка, воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны.

Утром 9 мая на Красной площади в Москве прошёл военный парад. Его воздушную часть пришлось отменить из-за плохой погоды.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.