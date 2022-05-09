В Москве "Бессмертный полк" собрал более миллиона человек - МВД

Люди прошли по столичным улицам с портретами своих родных

В акции "Бессмертный полк" в Москве приняли участие более миллиона человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Акция началась в 15 часов. Шествие возглавил президент Владимир Путин. Мэр Москвы Сергей Собянин присоединился к шествию "Бессмертного полка" с портретом своего дяди Филиппа Собянина, рядового стрелка, воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны.

Утром 9 мая на Красной площади в Москве прошёл военный парад. Его воздушную часть пришлось отменить из-за плохой погоды.

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