В Москве "Бессмертный полк" собрал более миллиона человек - МВД

Люди прошли по столичным улицам с портретами своих родных
В акции "Бессмертный полк" в Москве приняли участие более миллиона человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Акция началась в 15 часов. Шествие возглавил президент Владимир Путин. Мэр Москвы Сергей Собянин присоединился к шествию "Бессмертного полка" с портретом своего дяди Филиппа Собянина, рядового стрелка, воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны.
Утром 9 мая на Красной площади в Москве прошёл военный парад. Его воздушную часть пришлось отменить из-за плохой погоды.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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