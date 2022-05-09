Российские военные сорвали попытку захвата ВСУ острова Змеиный

Уничтожены 3 вертолёта и 5 самолётов

С 7 мая по прямому указанию Владимира Зеленского Киев при участии американских и британских советников спланировал крупную провокацию по захвату острова Змеиный. Попытка захвата не удалась, сообщает Минобороны России.

ВСУ пытались высадить на остров морской и воздушный десант. В результате грамотных действий российских военных, у противника большие потери - уничтожены три бронированных катера, около 30 беспилотников, пять самолётов, три вертолёта и до 50 человек личного состава, сообщил на традиционном вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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