Участникам спецоперации вручили высокие награды на передовой

Бойцы проявляют героизм и мужество

За героизм, проявленный в ходе специальной операции по защите Донбасса, российские солдаты и офицеры получают государственные награды. Прямо на передовой начальник штаба Южного военного округа Сергей Кузовлев вручил Ордена Мужества, медали, Ордена "За заслуги перед Отечеством", медали "За отвагу" и Жукова отличившимся военнослужащим, сообщает "ТВ Центр".

Награды нашли своих героев и среди российских десантников. В торжественной обстановке Ордена Мужества, Георгиевские кресты и медали Суворова им вручил заместитель командующего ВДВ Алексей Наумец.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"