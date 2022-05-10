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Участникам спецоперации вручили высокие награды на передовой

10:04
  • вторник
  • 10 мая 2022

Бойцы проявляют героизм и мужество

За героизм, проявленный в ходе специальной операции по защите Донбасса, российские солдаты и офицеры получают государственные награды. Прямо на передовой начальник штаба Южного военного округа Сергей Кузовлев вручил Ордена Мужества, медали, Ордена "За заслуги перед Отечеством", медали "За отвагу" и Жукова отличившимся военнослужащим, сообщает "ТВ Центр".

Награды нашли своих героев и среди российских десантников. В торжественной обстановке Ордена Мужества, Георгиевские кресты и медали Суворова им вручил заместитель командующего ВДВ Алексей Наумец.

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