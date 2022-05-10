Названы имена новых героев спецоперации

Они проявляют мужество в боях

Минобороны рассказало о новых подвигах наших военных в ходе специальной операции по защите Донбасса. Гвардии майор Ярослав Фадеев обеспечивал артиллерийскую поддержку при наступлении российских войск. Несмотря на полученную во время обстрела противника контузию, продолжил корректировать огонь с помощью беспилотников. В результате подчинёнными Фадеева уничтожены два склада с боеприпасами, три миномётных позиции и около 75 радикалов.

Отвагу на поле боя проявил механик-водитель БМП Вадим Санду. После массированного обстрела боевиков его машина загорелась, а сам ефрейтор получил осколочные ранения ног. Но невзирая на боль, сумел вывести своих товарищей из-под огня неприятеля и оказать им первую помощь, при этом протаранил вражеский пикап с миномётом в кузове.

Экипаж командира танка Ярослава Степанова в ходе наступления уничтожил блокпост националистов, но сам стал мишенью. В результате попадания в танк снаряда старший сержант был ранен, однако из боя не вышел и продолжил атаковать вражеские цели. Вскоре населённый пункт, за который велось сражение, был освобождён нашими подразделениями, сообщает "ТВ Центр".

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