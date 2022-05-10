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Байден подписал закон о поставках оружия на Украину по ленд-лизу

10:19
  • вторник
  • 10 мая 2022

Это упростит получение вооружений Киевом

США продолжают накачивать Украину оружием.  Президент Джо Байден подписал закон о поставках Киеву вооружения по ленд-лизу, что значительно упростит его получение. Кроме того, Байден призвал Конгресс незамедлительно одобрить запрос о выделении дополнительного финансирования в размере 33 миллиардов долларов на помощь Украине.

Если глава Белого дома не сможет подписать соответствующий законопроект в ближайшее время, то США вынуждены будут приостановить помощь Киеву примерно через 10 дней.

Но скорее всего этого не произойдет. Уже сегодня конгрессмены намерены рассмотреть увеличение пакета помощи Украине. Новая сумма составит почти 40 миллиардов долларов, сообщает "ТВ Центр".

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