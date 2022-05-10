Китай отправил грузовик к строящейся космической станции

Стыковка прошла успешно

Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-4" успешно пристыковался к строящейся национальной орбитальной станции "Тяньгун".

Ракета-носитель "Чанчжэн-7" стартовала с космодрома Вэньчан на северо-восточном побережье острова Хайнань накануне вечера. Путь занял около шести с половиной часов, сообщает "ТВ Центр".

Грузовой корабль доставил на "Тяньгун" припасы, топливо и оборудование для экипажа предстоящей космический миссии "Шэньчжоу-14". Прибытие трёх тайконавтов на орбиту ожидается в июне. Завершить строительство станции Китай планирует до конца этого года.

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