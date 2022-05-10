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Пал травы стал причиной сильнейшего пожара в Приморье

11:04
  • вторник
  • 10 мая 2022

Местные жители не соблюдают правила безопасности

В Приморском крае на острове Путятина произошло крупное возгорание из-за пала травы. Пламя охватило сопку Старцева у бухты Широкая и начало быстро распространяться. Дым виден на расстоянии нескольких километров.  На месте работает добровольная пожарная команда города Фокино, угрозы посёлку нет. 
Особый режим введён в 48 регионах из-за природных пожаров

В целом более ста природных пожаров тушат в регионах сотрудники Авиалесоохраны. Огнём охвачено свыше 12 тысяч гектаров. Самые крупные очаги сейчас в Амурской, Курганской, Иркутской областях и Красноярском крае.

Работу специалистов осложняет шквалистый ветер.  В помощь региональным службам перебрасывают десятки парашютистов-десантников из соседних областей. Всего в тушении сейчас задействовано около шести тысяч человек и более 1200 единиц техники.

Особый противопожарный режим действует в 49 регионах страны. При этом, по данным Авиалесоохраны, не было ни одного случая перехода природных пожаров на жилые дома, сообщает "ТВ Центр".

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Тушение природных пожаров
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