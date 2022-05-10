Украинский Су-25 сбит в воздушном бою 9 мая

Об этом сообщили в Минобороны России

Украинский штурмовик Су-25 был сбит в воздушном бою в Харьковской области вечером 9 мая. Об этом сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Минувшей ночью ракетные войска и артиллерия уничтожили до 380 националистов, поразили 33 украинских пункта управления и пять складов боеприпасов. Всего удары были нанесены по 400 целям на Украине.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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