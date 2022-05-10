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Народная милиция ЛНР вышла на границы республики

12:26
  • вторник
  • 10 мая 2022

Попасная освобождена

Подразделения народной милиции ЛНР при поддержке Вооружённых сил России прорвали оборону противника и вышли на административную границу республики. Кроме того, накануне вечером во время воздушного боя в Харьковской области был сбит украинский самолёт Су-25. Выполняют задачи ракетные войска и подразделения артиллерии. Продолжаются обстрелы территорий Донбасса со стороны ВСУ, есть жертвы.
Украинский Су-25 сбит в воздушном бою 9 мая

Попасная полностью под контролем народной милиции. В городе завершена зачистка. Ожесточенные бои здесь продолжались почти два месяца. Сейчас подразделения ВСУ отступили, но продолжают обстреливать жилые кварталы. Удары по позициям националистических формирований наносит российская авиация. В Попасной уже начали расчищать завалы. Во многих зданиях обнаружили склады вооружения и боеприпасов, в том числе иностранного производства.

Очередной атаке со стороны ВСУ подвергся Донецк. Девять мирных жителей ранены, погиб подросток. Чтобы предотвратить обстрелы, российская армия усиливает группировку противовоздушной обороны, сообщает "ТВ Центр".

В ЛНР, ДНР и освобождённых от националистов районах Украины накануне отпраздновали День Победы. Впервые за многие годы люди свободно собирались у монументов павшим воинам и без боязни надевали георгиевские ленточки.   Торжества прошли и в Мариуполе. Безопасность обеспечивали подразделения народной милиции ДНР, которые сейчас блокируют боевиков на заводе "Азовсталь".

В Луганской народной республике в гости к ветеранам приехали военные музыканты. Привезли подарки и исполнили фронтовые песни. Мирная жизнь сейчас налаживается в освобожденных районах ЛНР и ДНР. Инженерные подразделения ведут разминирование в поселке Каменка. А сотрудники МЧС обследовали и расчистили две школы, больницу и пункт переливания крови в Волновахе. Теперь там можно безопасно начинать восстановительные работы.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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