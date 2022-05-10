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В Москве открыли ещё один памятник Георгию Жукову

12:53
  • вторник
  • 10 мая 2022

В торжественной церемонии участвовали члены семьи маршала

В День Победы в Москве открыли памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Торжественная церемония прошла на территории мемориала Воинской славы Российского государственного социального университета.

В ней приняли участие студенты, преподаватели, кадеты, представители Министерства науки и Минобороны, а также члены семьи маршала. Они возложили венки и цветы к мемориалу Героя Советского Союза. Кроме того, для собравшихся была развёрнута полевая кухня, сообщает "ТВ Центр".

В 1995 году на Манежной площади был торжественно открыт памятник маршалу Жукову. Он выполнен скульптором Вячеславом Клыковым совместно с архитектором Юрием Григорьевым.

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Открытие памятника маршалу Георгию Жукову
Открытие памятника маршалу Георгию Жукову
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