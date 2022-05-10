В МИДе ответили на вопрос о ядерном ударе по Украине

Всё прописано в военной доктрине России

В российской военной доктрине изложены основания для нанесения ядерного удара. Так ответил на вопрос о вероятности превентивного тактического ядерного удара по территории Украины заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"У нас есть военная доктрина, там все написано. Она не даёт никакого иного толкования, кроме того, что там чёрным по белому", - сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Согласно упомянутой замглавы МИДа военной доктрины России, наша страна может использовать ядерное оружие в четырёх случаях. Это - агрессия против России с помощью обычного оружия. При этом под угрозу ставится существование самого государства. Вторая ситуация - воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведёт к срыву ответных действий ядерных сил.

Также зеркальный ответ возможен в случае применения против России ядерного оружия. Наконец, при получении достоверной информации о старте баллистических ракет, летящих на территорию России, наша страна также может ответить ядерным ударом.

Несколько дней назад в МИД России заверили, что ядерное оружие на Украине применяться не будет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"