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В МИДе ответили на вопрос о ядерном ударе по Украине

14:55
  • вторник
  • 10 мая 2022

Всё прописано в военной доктрине России

В российской военной доктрине изложены основания для нанесения ядерного удара. Так ответил на вопрос о вероятности превентивного тактического ядерного удара по территории Украины заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
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"У нас есть военная доктрина, там все написано. Она не даёт никакого иного толкования, кроме того, что там чёрным по белому", - сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Согласно упомянутой замглавы МИДа военной доктрины России, наша страна может использовать ядерное оружие в четырёх случаях. Это - агрессия против России с помощью обычного оружия. При этом под угрозу ставится существование самого государства. Вторая ситуация - воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведёт к срыву ответных действий ядерных сил.

Также зеркальный ответ возможен в случае применения против России ядерного оружия. Наконец, при получении достоверной информации о старте баллистических ракет, летящих на территорию России, наша страна также может ответить ядерным ударом.

Несколько дней назад в МИД России заверили, что ядерное оружие на Украине применяться не будет.

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