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Молдавия призвала к выводу российских войск из Приднестровья

13:46
  • вторник
  • 10 мая 2022

Подобные заявления звучали и раньше

Премьер Молдавии призвала к выводу российских войск из Приднестровья. Наталья Гаврилица намерена использовать для этого платформу ООН.
Власти Украины пожалели о невозможности вторгнуться в Приднестровье

"Молдавия использует платформу ООН, чтобы просить о выводе российских военных с приднестровской территории Молдавии и обратить внимание на нарушение прав человека в регионе, которые контролируются непризнанным режимом", - приводит слова премьера РИА Новости.

Давление на российские войска в Приднестровье оказывается уже несколько лет подряд. Генассамблея ООН в июне 2018 года призвала Россию вывести их с территории республики. Последнее заявление было сделано в марте этого года - президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия должна вывести войска из Приднестровья.

Миротворческие силы России находятся на территории Приднестровья согласно результатам референдума 1995 года по этому вопросу. 

После начала спецоперации России на Украине ситуация в Приднестровье обострилась. Со стороны Украины участились провокации и возросла угроза военного вторжения. 

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