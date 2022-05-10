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Путин призвал не допустить повторения прошлогодней ситуации с лесными пожарами

13:01
  • вторник
  • 10 мая 2022

Президент обратился к местным властям

В России нельзя допустить повторения прошлогодней ситуации с лесными пожарами. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании, посвящённом теме природных пожаров, сообщает ТАСС.
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В 2021 году в России лесные пожары были самыми интенсивными и продолжительными за последние годы.  "Нужно в корне менять ситуацию - там, где это, конечно, необходимо", - сказал глава государства.

Путин указал на то, что значительный материальный ущерб от природных пожаров в этом году уже очевиден. Масштабные пожары подрывают все наши усилия по сохранению климата, отметил президент. Он напомнил участникам совещания, что в законах детально прописана ответственность в связи с пожарами.

По итогам сегодняшнего обсуждения Владимир Путин пообещал подписать указ, призванный способствовать оценке эффективности властей регионов в борьбе с лесными пожарами. В документе будет установлен целевой показатель, которым можно будет оценивать эффективность работы местных властей.

Сейчас в России действуют более ста природных пожаров. Огонь бушует на территории свыше 12 тысяч гектаров. Самые крупные очаги зафиксированы в Амурской, Курганской, Иркутской областях и Красноярском крае. Особый противопожарный режим действует в 49 регионах страны.

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