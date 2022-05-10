Российского дипломата лишили слова в эфире SkyNews после неудобного вопроса

Такова политика двойных стандартов

Конгресс США рассматривает возможность предоставить Украине очередной пакет военной помощи на сумму около 40 миллиардов долларов. Накануне президент Байден подписал закон о ленд-лизе для Киева. Однако Владимир Зеленский снова поставил своих западных спонсоров в неудобное положение, разместив по случаю Дня Победы фотографию бойца запрещённого в России "Правого сектора" с символикой Третьего рейха.

Скандальный снимок оперативно удалили, но интернет, как говорится, всё помнит. И вот уже скрин страницы с этим снимком в эфире британского телеканала SkyNews демонстрирует заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, задавая ведущему, да и всей Великобритании вполне резонный вопрос.

Вы знаете, что это такое? Это "мертвая голова" - эмблема немецкой дивизии во времена Второй мировой. Получается, что президент Украины в день Победы публикует фотографию бойца с этой эмблемой... Не прерывайте меня, пожалуйста. Знаете ли вы, что эта дивизия была ответственна за гибель сотни пленных британцев в самом начале Второй мировой?

Полянского оперативно прервали, потому как беседа зашла не в то русло. Курс, взятый Западом на войну с Россией до последнего украинца, никто менять не собирается. Накануне Байден подписал закон, предполагающий усиленные поставки современного вооружения. Однако в Пентагоне уже бьют тревогу. Деньги, которые США выделили на военную помощь Киеву, почти закончились, сообщает "ТВ Центр".

Сам же Зеленский продолжает грезить членством в Евросоюзе. Однако шансы на то, что Украина станет хотя бы кандидатом в члены ЕС крайне малы. И вот уже глава МИДа Дмитрий Кулеба переходит на откровенные угрозы, заявив, что, если этот статус его стране не предоставят, это будет означать, что Европа пытается обмануть Украину.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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