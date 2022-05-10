Четыре российских губернатора объявили об отставке

Ушли со своих постов главы Кировской, Томской, Саратовской областей и Марий Эл

Сразу четыре российских губернатора сегодня приняли решение уйти со своих постов. Глава Томской области Сергей Жвачкин решил, как он выразился, дать дорогу молодым.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что решил покинуть пост в связи с приближением окончания срока полномочий. Он анонсировал продолжение работы уже на федеральном уровне.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев также сегодня заявил, что уходит в отставку. Глава региона выбрал другое направление деятельности.

С заявлением об уходе со своего поста выступил и глава Марий Эл Александр Евстифеев. Он сообщил, что в связи с истечением срока полномочий обратился к президенту с просьбой принять отставку.

В свою очередь губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы региона на следующий срок.

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