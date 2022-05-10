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Минобороны показало работу российских сапёров в Харьковской области

16:23
  • вторник
  • 10 мая 2022

Там полным ходом идёт разминирование

Украинские военные перед отступлением заминировали улицы и дороги в окрестностях посёлка Каменка под Харьковом. Масштабные работы по разминированию провели российские сапёры.
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Во время разминирования военные обнаружили артиллерийские и танковые снаряды, противопехотные и противотанковые мины, в том числе иностранного производства. Видео работы сапёров разместило Минобороны на своей страничке "ВК".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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