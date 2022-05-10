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В Москве началось остекление Южного речного вокзала

17:39
  • вторник
  • 10 мая 2022

Он откроется до конца этого года

В Москве начались работы по остеклению и облицовке фасадов Южного речного вокзала. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.
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По словам мэра, Южный речной вокзал станет важным транспортным узлом и новым общественным пространством в Нагатинском затоне. Отсюда будут организованы речные круизы в 30 городов России. Туристы смогут посетить Казань, Нижний Новгород, Ярославль и другие города.

В здании вокзала обустроят выставочные зоны и детские площадки. Здесь можно будет перекусить в уютном кафе, а с открытой крыши откроется отличный вид на реку и корабли.

Открытие Южного речного вокзала после реконструкции планируется до конца этого года, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве отметили важность сохранения исторического облика здания в форме корабля. Этот значимый объект эпохи советского модернизма после реконструкции станет новой достопримечательностью столицы и точкой притяжения для москвичей и гостей города.

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Проект реконструкции Южного речного вокзала
Реконструкция Южного речного вокзала
Реконструкция Южного речного вокзала
Реконструкция Южного речного вокзала
Реконструкция Южного речного вокзала
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