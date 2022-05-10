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Лавров жёстко ответил Боррелю, решившему отдать российские активы Украине

17:50
  • вторник
  • 10 мая 2022

Министр назвал это воровством

Сергей Лавров назвал инициативу Жозепа Борреля о передаче российских активов Украине воровством, которое не пытаются скрыть. Глава российской дипломатии раскритиковал главного европейского дипломата.
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"Ну, можно даже сказать воровство, которое даже не пытаются скрыть", - сказал Лавров.

Министр напомнил уже существующие в мире прецеденты. К примеру, таким же образом были заморожены в США принадлежащие Афганистану активы. Их почему-то не направили на нужды жителей страны, пострадавшей от двадцатилетнего пребывания войск НАТО.

По словам Лаврова, Россия будет последовательно противодействовать попыткам установить однополярный миропорядок, сообщает ТАСС.

После начала спецоперации по защите Донбасса были частично заморожены иностранные активы России. Теперь их предложено передать Украине. Решение об этом пока не принято.

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