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ВОЗ предупредила о росте заболеваемости коронавирусом в мире

19:44
  • вторник
  • 10 мая 2022

Распространяются новые подвиды "омикрона"

В более чем 50 странах мира растёт число случаев заболевания коронавирусом. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

В ВОЗ говорят, что причиной роста стали новые подвиды омикрон-штамма вируса. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус.

По данным на 10 мая, в мире с начала пандемии заразились коронавирусом 518 057 442 человека, умерли от последствий болезни 6 253 580 человек.

Лидером по числу заболевших долгое время остаются США, там инфицированных уже почти 82 миллиона. Россия находится на 7 месте, у нас в стране заразились ковидом чуть менее 18 миллионов человек. 

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