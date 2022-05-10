В Сочи прошёл гала-матч на фестивале Ночной хоккейной лиги

К его участникам обратился президент

В Сочи на олимпийской арене сегодня прошёл традиционный гала-матч в рамках Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги. Встретились сборная лиги, состоящей из хоккеистов-любителей и команда ветеранов "Легенды хоккея", за которую сыграли известные в прошлом спортсмены, в том числе Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Морозов.

Проходящий в Сочи фестиваль является также и финальным этапом Всероссийского турнира по хоккею среди любителей. В нем выступят 168 команд из 75 регионов.

Ночная хоккейная лига была основана в декабре 201 года по инициативе Владимира Путина и ветеранов хоккея. Ожидалось, что в гала-матче за "Легенд хоккея" сыграет и президент, однако в начале мая в пресс-службе Кремля сообщили, что глава государства не примет участие в игре.

Владимир Путин по видеосвязи обратился с приветствием к участникам соревнований.

"Приветствую вас на открытии финального этапа XI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги и поздравляю игроков, тренеров, зрителей турнира с этим большим, ярким событием, с настоящим праздником хоккея. Уверен, что Лига продолжит вовлекать в свою орбиту всё больше участников, приобщать людей разного возраста и профессий к ценностям физической культуры и здорового образа жизни, служить популяризации хоккея и, конечно, знакомить с его историей, с достижениями наших легендарных чемпионов, которые внесли личный вклад в продвижение спорта в нашей стране", - сказал президент.

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