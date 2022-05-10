Главу испанской разведки уволили после скандала с прослушкой

Слушали даже разговоры главы правительства

Глава испанской разведки ушла в отставку на фоне громкого скандала с прослушкой телефонов премьера и каталонских политиков. Сообщается, например, что телефон министра внутренних дел был взломан с помощью шпионской программы Pegasus, позволяющей получить доступ к содержимому устройств.

То, о чем уже две недели настойчиво писали испанские СМИ, произошло сегодня. Пас Эстебан, глава национального разведцентра страны всё-таки уволена. Скандал с прослушкой высокопоставленных чиновников как ни старались, замять не удалось. Решение кабмина на специальной пресс-конференции объявляет министр обороны. Она и не скрывает, в эту отставку отправляет, скрепя сердцем.

Карьеру главной разведчицы Испании подкосили журналисты. В изданиях стали появляться эксклюзивы о том, что на телефоны некоторых политиков установлена шпионская программа Pegasus. Причем, прослушивали или прослушивают, как выяснилось, в основном, представителей Каталонии и Страны басков. То есть тех, кто активно выступает за независимость от Мадрида.

Допрашивают Пас Эстебан сейчас не только публично. Конгресс накануне провел заседание в закрытом режиме. Депутаты очень интересовались причинами слежки. Точных ответов общественности не предоставили, но, если верить утечкам, то глава разведведомства показывала комиссии некие документы. Мол, сотрудники разведки действовали только по судебным решениям, сообщает "ТВ Центр".

Законность прослушки удалось доказать в отношении 20 политиков, тех самых - сторонников независимой коалиции. Но под наблюдением национальной разведки оказались и представители испанского правительства.

Слежку за собой обнаружили больше 65 политиков. Объяснять причину такого пристального внимания, во всяком случае, официально Пас Эстебан не стала. В отставку первая леди в национальной истории разведцентра ушла молча.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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