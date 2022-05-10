Украина потеряла 14 самолётов и вертолётов при попытке захватить остров Змеиный

Авантюра провалилась

Авантюра ВСУ по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы закончилась катастрофой. Об этом заявил на традиционном вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Эта акция привела к бессмысленной гибели более 50 боевиков и военных элитных подразделений ВСУ. Во время попытки захвата острова Украина потеряла 14 самолётов и вертолётов, 30 беспилотников и три катера с десантом на борту.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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