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Путин назначил врио губернаторов в пяти регионах

08:17
  • среда
  • 11 мая 2022

Соответствующие указы уже подписаны

Президент России Владимир Путин во вторник вечером подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав пяти регионов.

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В Рязанской области, где прежде руководил Николай Любимов, врио назначен Павел Малков, глава Росстата. В Саратовской области на смену Валерию Радаеву временно пришел Роман Бусаргин.

Врио губернатора Кировской области стал Александр Соколов. Ранее главой региона был Игорь Васильев. Владимир Мазур стал врио в Томской области. Сменил он Сергея Жвачкина.

Врио главы Марий Эл (до этого регионом руководил Александр Евстифеев) указом президента назначен Юрий Зайцев.

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