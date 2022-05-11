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В США одобрили выделение Украине почти 40 млрд долларов

08:27
  • среда
  • 11 мая 2022

Инициативу поддержали 368 конгрессменов

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около 40 миллиардов долларов, передает ТАСС.

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Инициативу поддержали 368 конгрессменов, 57 выступили против. Теперь документ отправится на рассмотрение Сената, а затем - на подпись президенту.

Предполагается, что в эти 40 миллиардов войдет военная, экономическая и гуманитарная помощь. В частности, 6 миллиардов предусмотрены на предоставление вооружений и помощи в сфере безопасности.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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