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Москва готова к диалогу с Вашингтоном по кибербезопасности

08:27
  • среда
  • 11 мая 2022

Именно с американской территории проводится больше всего компьютерных атак

Посольство России в США прокомментировало заявление Госдепартамента о якобы причастности Москвы к кибератакам на объекты критической инфраструктуры Украины.

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"Подобные утверждения абсурдны и оторваны от реального положения дел. Наша страна никогда не занималась киберагрессией. Это противоречит принципиальной позиции России", - цитирует заявление диппредставительства ТАСС.

Вместе с тем российские дипломаты добавили, что Москва готова к профессиональному и равноправному диалогу с США по информационной безопасности. Каналы для практического взаимодействия сохраняются.

"Именно с американской территории проводится больше всего компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры в других странах, в том числе России", - уточнили в посольстве.

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