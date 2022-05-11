Москва готова к диалогу с Вашингтоном по кибербезопасности

Именно с американской территории проводится больше всего компьютерных атак

Посольство России в США прокомментировало заявление Госдепартамента о якобы причастности Москвы к кибератакам на объекты критической инфраструктуры Украины.

"Подобные утверждения абсурдны и оторваны от реального положения дел. Наша страна никогда не занималась киберагрессией. Это противоречит принципиальной позиции России", - цитирует заявление диппредставительства ТАСС.

Вместе с тем российские дипломаты добавили, что Москва готова к профессиональному и равноправному диалогу с США по информационной безопасности. Каналы для практического взаимодействия сохраняются.

"Именно с американской территории проводится больше всего компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры в других странах, в том числе России", - уточнили в посольстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"