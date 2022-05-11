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Умерла вдова Льва Яшина

08:18
  • среда
  • 11 мая 2022

Похороны пройдут на Ваганьковском кладбище

Как сообщила пресс-служба московского футбольного клуба "Динамо", в возрасте 91 года умерла Валентина Яшина, вдова легендарного вратаря "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина.

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"Совсем недавно Валентина Тимофеевна приезжала на стадион, поздравляла нашего капитана с большим достижением. Ей аплодировали стоя. И делаем это сейчас снова, прощаясь с уникальной, выдающейся женщиной", - говорится в сообщении.

Похороны пройдут на Ваганьковском кладбище.

Лев Яшин стал олимпийским чемпионом в 1956 году, в 1960-м - чемпионом Европы. Он - единственный в истории футбола вратарь, удостоенный приза лучшему игроку мира "Золотой мяч" (получил награду в 1963 году).

Пара состояла в браке с 31 декабря 1954 года. Лев Яшин скончался 20 марта 1990-го.

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Валентина Яшина
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