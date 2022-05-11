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Боррель: ЕС не будет посредником в переговорах России и Украины

09:07
  • среда
  • 11 мая 2022

Китай, по словам дипломата, тоже не подходит

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Евросоюз не может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной.

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"Русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника", - объяснил он.

Дипломат добавил, что "Китай также не подходит, поскольку он склоняется в сторону России". Вместе с тем Боррель уточнил, что очень хорошую работу проводит Турция.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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