Новая Зеландия ввела санкции против России

Ограничения направлены против "российской пропаганды"
МИД Новой Зеландии объявил о новых санкциях против России из-за ситуации на Украине, передает "Интерфакс".
Под ограничения попали, в частности, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков, начальник ГРУ Игорь Костюков, а также гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.
Кроме того, санкции вводятся против ГЦСС главного управления Генштаба России.
Санкции, уточнили в МИД Новой Зеландии, отражают "полное неприятие попыток Москвы ввести в заблуждение международное сообщество".
С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"