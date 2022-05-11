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Новая Зеландия ввела санкции против России

08:28
  • среда
  • 11 мая 2022

Ограничения направлены против "российской пропаганды"

МИД Новой Зеландии объявил о новых санкциях против России из-за ситуации на Украине, передает "Интерфакс".

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Под ограничения попали, в частности, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков, начальник ГРУ Игорь Костюков, а также гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.

Кроме того, санкции вводятся против ГЦСС главного управления Генштаба России.

Санкции, уточнили в МИД Новой Зеландии, отражают "полное неприятие попыток Москвы ввести в заблуждение международное сообщество".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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