Минобороны назвало имена новых героев спецоперации в Донбассе

Они проявили мужество и отвагу

В Минобороны рассказали о подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса. Так, старший сержант Александр Шепелев в ходе боя на территории аэродрома противника уничтожил расчет вражеской гаубицы. А потом, используя трофейное орудие, вместе с подчиненными ликвидировал два минометных расчета, опорный пункт и более 15 радикалов.

Старший лейтенант медицинской службы Никита Графкин под шквальным огнем националистов оказывал первую помощь нашим раненым бойцам, а потом эвакуировал их в безопасное место. Он лично вынес с поля боя 5 пострадавших российских военнослужащих. Вовремя оказанная помощь позволила свести до минимума потери личного состава бригады.

В боях за освобождение одного из населённых пунктов отличился сержант Максим Арефьев. Действуя в составе парашютно-десантного батальона его подразделение уничтожило опорный пункт, 4 оборудованных огневых точки противника, а также ликвидировало вражеского снайпера.



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