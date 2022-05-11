Российские военные доставили в Херсон более 10 тонн гумпомощи

Это продукты и предметы первой необходимости

Более 10 тонн гуманитарной помощи доставили наши военные в Херсон. Продукты и предметы первой необходимости в город привозят из России каждый день.

Несколько сотен жителей одного из спальных районов собрались на месте выдачи задолго до прибытия грузовиков. Раздать продукты помогли волонтеры. Первыми их получили женщины с детьми, ветераны и инвалиды. В наборах - макароны, крупы, сахар, подсолнечное масло, консервы.

"Гуманитарной помощи очень много, и мы эту гуманитарную помощь – нам ее хватит раздать очень большому количеству людей. Пусть подходят, не стесняются, мы всех обеспечим и раздадим ее", - говорит военнослужащий российской армии Кирилл.

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