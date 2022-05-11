Постпред Крыма пообещал, что южные регионы Украины станут частью России

Он счел это историческим процессом

Освобожденные южные территории Украины станут еще одним регионом России. Такое мнение в среду, 11 мая, высказал постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Постпред отметил, что из общения с жителями этих территорий следует, что такова воля народа, "большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов". Юго-восточные территории, "подаренные" когда-то Украине, как и земли исторической Тавриды, всегда были русскими, там проживает близкое русскоязычное население, подчеркнул Мурадов.

Российские власти уже думают о том, как помочь наладить мирную жизнь населения южных территорий Украины, рассказал политик. В этих регионах формируются военно-гражданские администрации, начинают вещание российские телеканалы, в школах появились российские учебники, российский рубль входит в экономическую жизнь.

Россия больше не позволит попирать основополагающие права наших соотечественников, безнаказанно стрелять в русский мир по указке Запада, цитирует Мурадова РИА Новости.

В Херсонской области Украины, которая полностью контролируется ВС России, с 1 мая начали переход в рублевую зону. Запланирован переходный период продолжительностью четыре месяца. В это время в обращении будут одновременно находиться и украинская гривна, и российский рубль.

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