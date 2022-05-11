В Роспотребнадзоре предупредили об опасности новых линий "омикрона"

Об этом свидетельствуют результаты исследований

Линии штамма "омикрон" ВА.4 и ВА.5 коронавирусной инфекции являются немного более заразными, чем предыдущие варианты, и могут частично уходить от иммунной защиты. Об этом в среду, 11 мая, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По словам эксперта, эти линии более трансмиссивны, чем ранние формы "омикрона". Они также обладают способностью частично уходить от иммунной защиты, обеспечиваемой перенесенной ранее коронавирусной инфекцией или вакцинацией.

Хафизов указал на тесную связь линий ВА.4 и ВА.5 со "стелс-омикроном", подвидом коронавируса ВА.2. При этом более поздние разновидности несут две дополнительные ключевые мутации, которые помогают им лучше уклоняться от антител, блокирующих вирус, и повышают инфекционность патогена.

Специалист рассказал, что в ЮАР сейчас до 75% от всех новых случаев инфицирования коронавирусом приходится на эти две линии, сообщает ТАСС.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в более чем 50 странах мира растет число случаев заболевания коронавирусом. Эксперты ВОЗ считают, что причиной роста стали новые подвиды омикрон-штамма COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"