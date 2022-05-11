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Опубликовано видео ударов Су-35С по объектам ВСУ

08:43
  • среда
  • 11 мая 2022

Кадры показало Минобороны России

Сегодня Минобороны представило уникальные кадры работы наших многофункциональных сверхманевренных истребителей Су-35С по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ.

Боевые вылеты российских самолетов проходят с оперативных аэродромов. Еще на земле идет тщательная подготовка к выполнению задания. Летчики в ходе проведения спецоперации применяют различное вооружение. В частности, управляемые высокоточные ракеты класса "воздух-поверхность". Вылеты проходят в любое время суток и при любой погоде. Экипажи находятся в небе по несколько часов под прицелом средств ПВО и радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Минобороны показало кадры, на которых российские летчики выполнили обнаружение, захват и поражение объектов противовоздушной обороны националистов.

"Применяем высокоточное оружие для поражения исключительно военных объектов, дабы исключить поражение мирного населения и жилой застройки, жилой инфраструктуры. Все опытные", - заявил Александр, командир звена истребителей Су-35С.

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