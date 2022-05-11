В Белгородской области продлили действие повышенного уровня террористической опасности

Режим будет действовать до 25 мая

До 25 мая на территории Белгородской области будет действовать повышенный, "желтый", уровень террористической опасности. Об этом в среду, 11 мая, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Как написал белгородский губернатор в своем Telegram-канале, соответствующий документ уже подписан.

Белгородская область, непосредственно граничащая с украинской территорией, неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. В частности, 5 мая были обстреляны села Журавлевка и Нехотеевка.

2 мая Гладков рассказал о двух сильных взрывах, которые прогремели в регионе ночью. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений и разрушений нет.

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