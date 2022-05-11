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СК возбудил дело после гибели людей из-за пожаров в Красноярском крае

08:58
  • среда
  • 11 мая 2022

Задержаны мастер и двое региональных начальников энергокомпании "Россети Сибирь"

Площадь природных возгораний в России за сутки увеличилась более чем на 4 тысячи гектаров - почти до 17 тысяч. Сложная ситуация сохраняется в Курганской области и в Хабаровском крае. В приморском Дальнегорске горящую сухую траву тушат в 500 метрах от жилых домов. Спасателям помогают сотрудники лесопожарной службы. Угрозы зданиям и жителям нет.

Всего на территории страны с огнем борются свыше 7 тысяч сотрудников "Авиалесоохраны", задействовано 1600 единиц техники. За сутки удалось ликвидировать более 200 возгораний.

В Красноярском крае, где в минувшие выходные в результате крупных пожаров погибли 8 человек, Следственный комитет возбудил уголовные дела. Задержаны мастер и двое региональных начальников энергокомпании "Россети Сибирь". Как установили сотрудники СК, возгорания в 60 населенных пунктах привели к уничтожению 500 жилых домов. Причины - короткие замыкания, обрывы ЛЭП, а также палы травы.

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