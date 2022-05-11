Минобороны сообщило о провокации ВСУ в Харьковской области

Организованная Киевом акция прошла по "бучинскому" сценарию

Минобороны России сообщило о бесчеловечном отношении украинских националистов к мирному населению.

В городе Могилёв-Подольский Винницкой области радикалы и иностранные наемники оборудовали опорный пункт в школе, разместили склады с вооружением, а в подвале насильно удерживают жителей близлежащих домов.

Точно так же военнослужащие ВСУ действовали и в поселке Слобожанское Харьковской области. А в Лисичанске, угрожая расправой, боевики выгнали женщин, детей и стариков из школьного бомбоубежища и разместили там склад боеприпасов. Власти Киева не оставляют попыток и новых провокаций.

"В Харьковской области киевским режимом проведена очередная кровавая акция по "бучинскому" сценарию. На участке дороги между населёнными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами. Кроме того, из района частных домовладений в Белой Кринице Херсонской области артиллерией ВСУ нанесено несколько ударов по позициям ВС России с целью вызова ответного огня по жилым домам с мирными жителями, которых боевики территориальной обороны не выпускают из блокированного населённого пункта, удерживая их в качестве "живого щита", - сообщил Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной.

Как отмечают в нашем военном ведомстве, в ближайшее время эти и другие сфабрикованные материалы о якобы "бесчинствах русских" киевские власти планируют широко распространить через западные и украинские СМИ, а также в интернете.

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