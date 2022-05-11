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Маск назвал ошибкой блокировку Трампа в Twitter

09:19
  • среда
  • 11 мая 2022

Ранее бывший президент США уже отказался возвращаться в эту соцсеть

Предприниматель Илон Маск, ранее купивший Twitter за 44 миллиарда долларов, прокомментировал блокировку соцсетью аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа.

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"Думаю, что было неверно блокировать Дональда Трампа, думаю, это была ошибка... я бы отменил решение о бессрочной блокировке", - сказал Маск на конференции (цитата по РИА "Новости").

Сам Трамп ранее заявил, что не вернется в Twitter, а намерен использовать собственную соцсеть Truth.

Прежде заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что чудесного превращения с Twitter после сделки с Маском не случится. Соцсеть не превратится в одночасье в демократичную и справедливую.

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Twitter Дональда Трампа
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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