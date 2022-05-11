Маск назвал ошибкой блокировку Трампа в Twitter

Ранее бывший президент США уже отказался возвращаться в эту соцсеть

Предприниматель Илон Маск, ранее купивший Twitter за 44 миллиарда долларов, прокомментировал блокировку соцсетью аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа.

"Думаю, что было неверно блокировать Дональда Трампа, думаю, это была ошибка... я бы отменил решение о бессрочной блокировке", - сказал Маск на конференции (цитата по РИА "Новости").

Сам Трамп ранее заявил, что не вернется в Twitter, а намерен использовать собственную соцсеть Truth.

Прежде заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что чудесного превращения с Twitter после сделки с Маском не случится. Соцсеть не превратится в одночасье в демократичную и справедливую.

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