В Хабаровском крае Амур подтопил дороги

Дальнейшее таяние льда может привести к повышению уровня реки до опасных значений

В Хабаровском крае из-за ледохода на Амуре подтоплены несколько участков дорог и придомовые территории в четырех населенных пунктах.

В ближайшие дни дальнейшее таяние льда может привести к повышению уровня реки до 3,5 метра. На набережной Благовещенска жители второй раз за неделю наблюдают проплывающие глыбы. Еще недавно русло полностью очистилось, но сейчас пришел лед из северных рек, которые впадают в Амур.

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