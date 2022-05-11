Опрос показал, сколько россиян работали в майские праздники

Среди тех, кто не работал, треть заявили, что отдыхали на даче

Как следует из результатов исследования сервиса "Зарплата.ру", на которое ссылается ТАСС, в майские праздники работали 18% россиян.

"Из них 40% сообщили, что работают по графику или сменами, 17% вынуждены работать из-за низкого заработка. Для 16% респондентов важны денежные накопления, поэтому они стараются использовать любой шанс дополнительно заработать", - сказано в материале.

Уточняется, что большинство работавших в майские трудоустроены в сферах услуг и продаж.

Среди тех, кто не работал в праздники, треть заявили, что отдыхали на даче, 23% остались дома, 14% путешествовали по России.

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